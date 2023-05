A dare l'allarme è stato un passante che ha visto la vetrina sfasciata e ha chiamato il 112

Furto con spaccata in un bar, ladri scappano con il fondo cassa di 250 euro: è accaduto la notte scorsa, poco prima dell’una, in via Circondaria a Firenze.

I malviventi, secondo quanto emerso, dopo aver infranto la vetrina del locale con la base in cemento di un ombrellone hanno rubato dal fondo cassa 250 euro e si sono allontanati. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto la vetrina sfasciata e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto una volante della polizia.