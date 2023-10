Entra ladro in casa mentre fa la doccia, singolare furto in corso Tukory

Nelle stesse ore in cui veniva inaugurato il Palermo Marina Yachting si sarebbero consumati ben due furti in casa.

Singolare furto in corso Tukory a Palermo, dove un ladro si sarebbe introdotto in un edificio mentre la proprietaria si trovava sotto la doccia e sarebbe fuggito con la refurtiva prima di essere bloccato.

Sul caso sono in corso le indagini di polizia e carabinieri. Un altro furto si è verificato nelle stesse ore nel capoluogo regionale, ma in via Vito d’Ondes Reggio: un ladro avrebbe portato via, in questo caso, dei gioielli. Tutto sarebbe avvenuto proprio nelle stesse ore in cui si inaugurava il Palermo Marina Yachting al porto, alla presenza delle massime autorità cittadine e statali e naturalmente di numerosi esponenti delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Furto in casa in corso Tukory

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti in corso Tukory, un giovane si sarebbe arrampicato al secondo piano di un edificio e si sarebbe introdotto furtivamente in casa della proprietaria. La donna, a quanto pare, si trovava sotto la doccia. Il malvivente avrebbe portato via un computer, del denaro e tre hard disk, che a quanto pare conterrebbero foto e contenuti personali molto importanti per la vittima.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile.

Immagine di repertorio