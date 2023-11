Furto di energia elettrica e spaccio stupefacenti, arrestata 33enne nel Palermitano

I controlli hanno consentito di rinvenire più 100 involucri di cocaina pronti per essere ceduti, oltre a vario denaro contante

I carabinieri di Partinico hanno arrestato una donna di 33 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

I controlli dei carabinieri

Nel corso di un controllo ad ampio raggio in una delle aree più sensibili del territorio partinicese, realizzato con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo e del personale tecnico Enel, intervenuto per la verifica di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento dell’indagata. L’attività ha consentito di rinvenire più 100 involucri di cocaina pronti per essere ceduti, oltre a vario denaro contante, bilance di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza.

Il provvedimento

Su disposizione del Pubblico Ministero, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida a seguito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.