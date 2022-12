Maxi-furto in gioielleria proprio sotto Natale: bottino da oltre 50mila euro

Un furto importante a ridosso delle feste di Natale: si indaga su un episodio di criminalità a Favara, in provincia di Agrigento.

Maxi-furto nella gioielleria Urso in corso Vittorio Emanuele a Favara, in provincia di Agrigento: si parla di un bottino di oltre 50mila euro.

Un brutto colpo, soprattutto a ridosso delle vacanze di Natale.

Furto in gioielleria a Favara, si indaga

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio, così come il valore esatto dei gioielli rubati. Secondo una prima ricostruzioni, dei ladri – ancora ignoti – si sarebbero introdotti furtivamente all’interno dell’esercizio commerciale forzando la saracinesca e, dopo aver disattivato l’allarme, avrebbero rubato dei gioielli e dei beni riposti in cassaforte.

Sul posto, dopo la denuncia dell’avvenuto furto, sono intervenuti i carabinieri di Favara e Agrigento. Toccherà a loro ricostruire, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi in zona, l’accaduto e provare a identificare i malviventi entrati in azione nella gioielleria. Le indagini sono in corso.

Immagine di repertorio