Prima il furto a scuola con i complici, poi l’evasione dai domiciliari: 44enne in carcere

Nuovo reato pochi giorni dopo l'arresto, 44enne finisce in carcere nel Catanese.

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo 44 anni, in esecuzione di un provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il 44enne è accusato, assieme ad altri tre complici, del furto ai danni di un distributore di bevande e snack all’interno di una scuola di Alcara Li Fusi, e adesso anche di evasione.

I quattro erano stati arrestati dalla Polizia di Stato di Adrano nella sera dello scorso 10 maggio mentre tentavano la fuga all’uscita dell’Istituto per poi essere sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

Il furto in una scuola e l’evasione, un arresto ad Adrano

Il 44enne, due giorni dopo, si era reso autore del reato di evasione, venendo puntualmente denunciato dai poliziotti del commissariato. A seguito di ciò, lo stesso giudice che aveva disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari per il furto perpetrato all’interno della scuola, tenuto conto del suo disinteresse verso le prescrizioni previste per tale misura, ha revocato la misura cautelare sostituendola con quella maggiormente afflittiva della custodia cautelare in carcere.

Gli agenti lo hanno condotto al commissariato per il suo foto-segnalamento e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto al carcere di Piazza Lanza a Catania.

Immagine di repertorio