VIDEO | Spavento al lunapark: crolla a Gallipoli una parte di una giostra, feriti quattro ragazzini

Ancora non è chiara la causa dell'incidente. Indagini in corso

La notte del 21 Luglio, quattro ragazzi sono rimasti feriti a seguito del cedimento parziale di una giostra nel lungo mare di Gallipoli. Non riportando fratture gravi, ma solo delle contusioni, subito dopo i controlli, i giovani sono stati rimandati a casa. La giostra in questione è la “centrifuga”, il cui scopo principale è quello di cercare di prendere un oggetto appeso ad un palo mentre si sta seduti sul seggiolino in movimento. A cedere è stato proprio il palo di ferro che reggeva l’oggetto, in questo caso un pallone.

Causa dell’incidente

Indagano sull’incidente gli agenti del commissariato di Polizia Locale. Il pm di Lecce, Donatina Buffelli, ha richiesto il sequestro della giostra. Ancora non è chiara la causa dell’incidente, potrebbe essere stato un problema strutturale, meccanico o degli avventori che potrebbero non aver rispettato le norme di sicurezza indicate.