GdF, il sindaco Trantino incontra il Generale Raimondo

Il primo cittadino è stato accolto dal Comandante Provinciale di Catania, Generale di Brigata Antonino Raimondo.

Il neo-eletto Sindaco della città di Catania, Enrico Trantino, si è recato in visita alla caserma “Angelo Majorana”, in piazza San Francesco di Paola, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Il primo cittadino è stato accolto dal Comandante Provinciale di Catania, Generale di Brigata Antonino Raimondo. Nel corso della visita il Comandante Provinciale ha illustrato la struttura ordinativa e delle Fiamme gialle etnee e i compiti istituzionali dalla Guardia di Finanza.

Il sindaco da parte sua ha espresso parole di apprezzamento per il Corpo della Guardia di Finanza per le attività a tutela della comunità catanese ed ha formulato il suo ringraziamento a nome della cittadinanza per il quotidiano impegno profuso dai militari contro ogni forma di illegalità capace di offuscare l’immagine della città di Catania nel mondo.

Un approfondimento è stato dedicato ai protocolli d’intesa firmati alla fine del 2022 tra la Guardia di finanza di Catania e il Comune di Catania e, successivamente, la Città Metropolitana etnea. Nello specifico è stato confermato che grazie al potenziamento delle procedure e garantendo la circolarità informativa, si renderà ancor più mirata ed efficiente l’azione di controllo nel delicato settore della tutela della spesa pubblica nazionale ed europea, con una particolare attenzione anche al corretto utilizzo della quota di competenza delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La sottoscrizione dei due documenti ha visto il consolidamento, nel rispetto dei relativi compiti e funzioni il ruolo:

– del Comune e della Città Metropolitana quali Enti capaci di individuare progetti, strumenti e competenze che permettano di rilanciare il territorio etneo;

– della Guardia di Finanza, quale moderna forza di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea, costantemente impegnata con una serrata attività preventiva e repressiva contro ogni forma di frode per garantire il corretto impiego delle risorse destinate, con importanti sforzi finanziari, alle fasce più bisognose della popolazione.

L’incontro si è concluso con la reciproca manifestazione di disponibilità ad ogni forma di collaborazione volta a garantire ai cittadini sempre maggiore sicurezza economico-finanziaria.