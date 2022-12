Generalità false per “coprire” la gestione abusiva di rifiuti pericolosi: scatta l’arresto per 38enne

Il 38enne di Roccalumera (ME) è accusato di falsa attestazione sull’identità, violazione dei sigilli e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Generalità false per “coprire” la raccolta e la gestione abusiva di rifiuti pericolosi a Roccalumera, in provincia di Messina: un reato costato l’arresto a un 38enne.

I carabinieri della stazione di Roccalumera (ME) hanno infatti arrestato il 38enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per falsa attestazione sull’identità, violazione dei sigilli e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’uomo ha fornito generalità mendaci ai carabinieri che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, lo avevano fermato mentre si trovava alla guida di un furgone.

In seguito all’immediata attività investigativa, i militari dell’Arma hanno accertato che il 38enne era custode giudiziario del mezzo da lui condotto e del materiale trasportato, consistente in oltre 800 chili di rifiuti pericolosi costituiti ghisa, ferro e cavi, che erano stati, in precedenza, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Messina ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.