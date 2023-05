Generazioni a confronto per il futuro di Serradifalco

L’Amministrazione comunale ha accolto le richieste formulate dal baby sindaco e dal baby Consiglio con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più i giovani nella vita della comunità

SERRADIFALCO (CL) – Prendersi cura della propria comunità e spendersi per il bene dei propri concittadini e per il loro futuro. Questo uno degli obiettivi del sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, che insieme alla sua Giunta ha ascoltato ed accolto le richieste pervenute dal programma di lavoro del nuovo baby sindaco e della sua squadra di baby amministratori.

Il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi è un organismo il cui scopo è quello di educare sin dall’età più giovane le nuove generazioni a essere cittadini protagonisti. Esso non è altro che un luogo di incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole ed elaborare proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborando per prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio con il contributo di tutte le classi della scuola media.

Il baby Consiglio comunale di Serradifalco, con in testa il baby sindaco della comunità, Anita Greco, ha nelle scorse settimane avanzato alcune richieste all’Amministrazione Burgio, che in seguito, ove possibile, ha provveduto a esaudire. Le necessità dei ragazzi, accolte dalla Giunta comunale, hanno riguardato le porte di calcetto con annesse reti, nuove reti per i canestri del campetto da basket, una nuova rete per il campo da pallavolo e infine una scuola e gli spazi verdi sempre curati e in buono stato.

“Abbiamo eseguito quanto di nostra competenza – ha spiegato Burgio – all’interno del programma di lavoro del nuovo baby sindaco Anita Greco e della sua squadra di baby consiglieri. Si tratta di ragazzi attivi e preparati, che già in età adolescenziale si spendono per la nostra comunità. È sempre dovere di ogni buon amministratore ascoltare le richieste ed esaudire le stesse, ove possibile, per far sì che i nostri ragazzi acquistino fiducia nelle Istituzioni, prendendone esempio e riportando questo modello nel prossimo futuro”.

“Avrò il piacere – ha concluso il sindaco Burgio – di ospitare il baby sindaco e la sua squadra, ufficialmente, in occasione dell’inaugurazione della nuova Sala Consiliare Marco Pannella e Totò Petix, creata come sempre a costo zero per le casse comunali, al termine dell’anno scolastico”.