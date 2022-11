Genova, apre la porta e trova un cinghiale che dorme sullo zerbino

Incredibile quanto accaduto a Genova, dove un ragazzo si è trovato un cinghiale davanti la porta di casa: l'animale stava dormendo

Immaginate di essere in ritardo a lavoro, aprire di corsa la porta e…trovarvi davanti un cinghiale che dorme beato sullo zerbino di casa.

Impossibile? No, è accaduto davvero.

Un ragazzo genovese, infatti, ha trovato l’animale proprio sull’uscio del suo appartamento, mentre schiacciava un pisolino sul pianerottolo.

L’uomo ha provveduto immediatamente ad allertare la polizia locale.

Il cinghiale avrebbe deciso di rifugiarsi in un posto caldo per riposare e, data la sua scarsa reattività a detta di alcuni testimoni oculari, per l’avanzata età potrebbe aver scambiato lo zerbino di colore verde per un prato.