Germania, salsiccia auf wiedersehen! I tedeschi preferiscono il kebab

Il currywurst, una salsiccia innaffiata con ketchup al curry, cede il passo al kebab nella lista dei pasti veloci preferiti dai tedeschi

Il currywurst, una salsiccia innaffiata con ketchup al curry, cede il passo al kebab, o shawarma, nella lista dei pasti veloci preferiti dai tedeschi. Secondo un sondaggio realizzato da YouGov il 45% degli adulti ha scelto il kebab, carne arrostita su spiedoni verticali che viene servita avvolta nel pane, portata in Germania dai lavoratori turchi. Il 37% ha scelto la salsiccia al curry, un wuerstel generalmente di carne suina che viene servito tagliato a fette e irrorato di ketchup mescolato a curry, talora accompagnato da patatine fritte.

La maggioranza degli ultra 55enni preferisce la salsiccia al curry

Un altro 15% non sceglie nessuno dei due classici snack, che si vendono in ogni angolo del Paese. Secondo il sondaggio, l’età influisce sulle preferenze: la maggioranza degli ultra 55enni preferisce la salsiccia al curry, mentre tra coloro che hanno tra 18 e 24 anni ben il 57% opta per il kebab. Pesa anche il genere: le donne preferiscono il kebab (47%) al currywurst (30%), mentre tra gli uomini la salsiccia la spunta per un soffio (43% a 42%).