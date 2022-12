Germania, stagione finita per Neuer: si rompe gamba sciando

Fine anno da dimenticare per Manuel Neuer. Il portiere della Germania sta vivendo davvero un periodo difficile

Fine anno da dimenticare per Manuel Neuer. Il portiere della Germania sta vivendo davvero un periodo difficile: oltre alla clamososa eliminazione della Nazionale tedesca di calcio dal mondiale in Qatar, arriva una brutta notizia per le sue condizioni fisiche.

Il post su Instagram: “L’anno poteva finire meglio…”

L’estremo difensore del Bayern Monaco ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae in in letto di ospedale. Il motivo della degenza lo spiega lo stesso Neuer. “Ciao ragazzi, cosa posso dire, la fine dell’anno poteva andare decisamente meglio – si legge nel post del giocatore – . Mentre stavo cercando di rilassare la mente facendo sci alpinismo ho subito una frattura alla parte inferiore della gamba. L’intervento chirurgico è andato bene. Mille grazie ai dottori! Purtroppo fa male sapere che la stagione in corso per me è finita. Statemi bene! Il vostro Manuel”.