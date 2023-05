GF, è giallo sulla morte dell’ex concorrente Monica Sirianni

La Procura di Lamezia Terme ha deciso di aprire un'inchiesta per chiarire la dinamica che ha portato alla morte di Monica Sirianni

E’ giallo sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, morta improvvisamente a 37 anni lo scorso 5 maggio.

La ragazza ha accusato un malore all’interno di un bar mentre si trovava a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro e per lei non c’è stato nulla da fare: è spirata poco dopo il ricovero in ospedale.

Morte Monica Sirianni, Procura apre inchiesta

La procura di Lamezia Terme ha deciso così di aprire un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità sul caso della morte della donna.

Monica Sirianni, originaria di Sydney e nata da genitori di origine calabrese ed emigrati in Australia, aveva deciso di tornare in Italia diversi anni fa, per fare l’insegnante di inglese, con una breve esperienza televisiva come concorrente del Grande Fratello 12.

Gli inquirenti hanno ordinato l’autopsia sul corpo della donna: le indagini sul caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli.