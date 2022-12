Giallo in Gran Bretagna, trovati morti fidanzati messinesi: polizia arresta sospetto

Poco più che ventenni, erano originari della provincia di Messina e si trovavano in Gran Bretagna per lavoro nel settore della ristorazione

Giallo in Gran Bretagna. I corpi senza vita di due fidanzati siciliani sono stati trovati in Inghilterra, in un appartamento a Thornaby-on-Tees, nel North Yorkshire.

I nomi delle vittime

Nino Calabró e Francesca Di Dio, poco più che ventenni, erano originari della provincia di Messina e si trovavano in Gran Bretagna per lavoro nel settore della ristorazione. Un uomo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia.