Giansanti “Il settore agroalimentare è diventato strategico per Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo incontro con il viceministro Maurizio Leo e il ministro Francesco Lollobrigida l’abbiamo voluto per dimostrare cosa deve fare il sistema Italia per essere sempre più forte. Con questa riforma fiscale abbiamo la possibilità di dare un grosso contributo di sviluppo alle nostre realtà perché si va a coprire quello spazio che prima era previsto solo dal codice civile dove si parlava di ciclo biologico dello svolgimento dell’attività agricola”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimo Giansanti, a margine dell’evento “La riforma fiscale e lo sviluppo delle attività agricole innovative e delle agroenergie”. “Oggi abbiamo un settore che è diventato strategico che è quello dell’agroalimentare. Un settore, che oltre ad essere il primo dell’economia del paese, è fondamentale per garantire cibo di qualità, in sicurezza – ha aggiunto -. Stiamo vivendo una stagione difficile caratterizzato dal cambiamento climatico e dall’inflazione. In una situazione come questa dobbiamo avere il coraggio di fare proposte e avere un governo in grado di dare le risposte che le imprese si aspettano e – ha concluso -, il governo ha dato quelle risposte”.

