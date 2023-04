Giappone, trovati 5 corpi sul fondo dell’Oceano durante ricerca di un elicottero caduto

Cinque corpi sono stati trovati oggi dopo un’immersione in acque profonde alla ricerca dell’elicottero della Japanese Ground Self-Defense Force scomparso al largo della prefettura meridionale di Okinawa. Lo riferiscono i media locali. I corpi sono stati trovati dai subacquei intorno alle 8:30 ora locale sul fondale oceanico a una profondità di 106 metri a sei chilometri a nord dell’isola di Irabu, ha riferito l’agenzia di stampa giapponese Kyodo.

Tutti i 10 membri del Gsdf a bordo sono scomparsi, incluso il tenente generale Yuichi Sakamoto, comandante L’8ª Divisione della Gsdf incaricata della difesa del Giappone sudoccidentale. La scoperta è avvenuta dopo una ricerca in acque profonde effettuata attraverso l’immersione in saturazione, una tecnica che consente ai subacquei di lavorare a grandi profondità per lunghi periodi.