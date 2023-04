Gioco fatale sul tetto di un capannone: diciassettenne precipita e muore sul colpo

Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Si trasforma in tragedia, a Casalnuovo di Napoli, comune di 50mila abitanti alle porte del capoluogo, il gioco di tre ragazzi arrampicatisi sul tetto del capannone di uno stabilimento industriale abbandonato. A causa del peso, si presume che un pannello di platica del tetto sia ceduto sotto i piedi di un diciassettenne causandone il volo fatale.

I carabinieri hanno trovato il suo corpo riverso sul pavimento in cemento dove è avvenuto il violento schianto. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. I rilievi sul luogo della tragedia sono effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna.