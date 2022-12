Giorgia Meloni telefona a Mattarella: “Grazie per l’incoraggiamento”

La premier Giorgia Meloni: "Preoccupati per Ucraina e violazioni diritti, concordia per futuro e giovani"

Nel corso di una telefonata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha seguito il messaggio di Capodanno, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine per l’incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige, dopo le elezioni politiche che per la prima volta vedono una donna alla guida del Governo. Lo sottolinea una nota di Palazzo Chigi.

Nella comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina, il presidente Meloni -prosegue il comunicato- ha condiviso le parole del Capo dello Stato sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo e sulla necessità di concordia istituzionale nell’interesse dei giovani, delle donne, di chi lavora e guarda al futuro con fiducia. Ha quindi manifestato al Presidente Mattarella l’augurio più sincero per la prosecuzione del suo alto mandato.