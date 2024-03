Giorgio Cappello a capo di Sicindustria Ragusa

Il nuovo presidente, eletto all’unanimità, subentra a Leonardo Licitra e ha già fissato i primi obiettivi: “Al centro crescita dell’economia, transizione enrgetica e organizzazione di filiere”

SIRACUSA – Giorgio Cappello è il nuovo presidente di Sicindustria Ragusa. Eletto all’unanimità, subentra a Leonardo Licitra e resterà in carica fino al 2028.

Cinquantaquattro anni, al vertice della “Cappello Group spa” di Ragusa, il gruppo industriale di famiglia operante dal 1965 e leader nel settore dei profilati in alluminio per serramenti, zincatura a caldo e verniciature industriali, Cappello vanta una lunga esperienza confindustriale: è stato infatti presidente dei Giovani imprenditori siciliani e del Comitato regionale della Piccola industria; vice presidente di Confindustria Sicilia e componente della Giunta nazionale e del Consiglio generale di Confindustria. Vicepresidente vicario sarà Mario Molè della Fratelli Molè srl.

“In questo periodo di eccezionale complessità – ha affermato Cappello – sento di dovermi mettere a disposizione dell’associazione e fare la mia parte. La nostra associazione è un valore per tutti noi, l’efficacia della sua rappresentanza politica e organizzativa è riconosciuta e riconoscibile a tutti i livelli istituzionali”.

“A tal proposito – ha proseguito Cappello -, voglio ringraziare Leonardo Licitra che ha sempre garantito il valore della nostra sana e operosa delegazione territoriale. Ringrazio altresì il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e tutti i colleghi per la fiducia dimostratami”.

“Sicindustria è chiamata a svolgere nell’immediato futuro un ruolo fondamentale per la crescita dell’economia territoriale e sono certo che riusciremo a dare il nostro contributo in termini di progetti e azioni di supporto alle imprese sui focus da sempre nelle corde della nostra associazione: relazioni industriali, impatto ambientale e transizione ecologica, sviluppo industriale, education. Ma anche, transizione energetica e digitale, organizzazione delle filiere, processi di internazionalizzazione.

“Per riuscire a raggiungere questi obiettivi – ha aggiunto Cappello -, sarà centrale l’impegno di tutta la squadra di presidenza e il coinvolgimento di tutte le imprese associate, ciascuna con le proprie competenze, alle quali chiederò di rinvigorire la presenza attiva in associazione e mettere a fattor comune esperienze e capacità progettuale su iniziative mirate. Sicindustria Ragusa sarà una delegazione innovativa e non potrebbe essere altrimenti in un contesto che cambia ormai ad una velocità mai vista”.

“A me il compito di lavorare per adeguare sempre di più la rappresentanza e i servizi dell’associazione ai contesti che mutano continuamente”, ha concluso il nuovo presidente. A Giorgio Cappello sono giunte le congratulazioni del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo.