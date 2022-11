Giornata della Gentilezza, un valore per cambiare il mondo: storia e frasi da condividere

Il 13 novembre si festeggia la Giornata della Gentilezza (World Kindness Day): ecco di cosa si tratta e dove si celebra nel mondo.

Il 13 novembre si celebra la Giornata della Gentilezza. Un’iniziativa osservata in molti Paesi del mondo, in particolare: Australia, Canada, Emirati Uniti, Nigeria; e ancora, Singapore, India, UK e Italia.

Dal 1998 a oggi, diverse realtà in più angoli del mondo hanno partecipato alle celebrazioni della giornata. Tra queste c’è anche la Sicilia: in particolare, nel 2021, il Comune di Naro ha dato il suo contributo organizzando attività per insegnare il valore della gentilezza ai più piccoli.

Giornata della Gentilezza, 13 novembre: cos’è, perché si festeggia e le iniziative

Il World Kindness Day (nome della Giornata mondiale della gentilezza in lingua inglese) è nato nel 1998 per iniziativa del World Kindness Movement, un gruppo composto dai rappresentanti di Ong che si dedicano ai valori della gentilezza e della solidarietà.

Questa giornata ha come obiettivo primario quello di sottolineare il potere della gentilezza come fattore e valore che “lega” gli esseri umani, a prescindere da razza, religione, genere, visioni politiche e provenienza. Giunta ormai alla sua 25esima edizione, è un’iniziativa molto sentita in diversi Paesi (soprattutto anglosassoni) e rappresenta un’occasione in più per trasmettere valori positivi soprattutto ai più piccoli.

Tra gli eventi organizzati in occasione di questa giornata, una menziona la merita l’iniziativa “The Big Hug”. Organizzato negli USA da Orly Wahba, l’evento “The Big Hug” ha visto la partecipazione di 33 città in 15 Paesi con fiori gialli regalati ai partecipanti, card dedicate alla gentilezza, flashmob globali e perfino dei concerti in alcune aree del mondo (come il Canada). Nel 2022 il tema sarà “Be kind whenever possible” (Sii gentile ogni volta che è possibile).

Frasi e aforismi sulla gentilezza

In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza 2022, ecco alcune frasi e aforismi dedicati al valore meraviglioso della gentilezza. Un valore capace di far crescere e vivere meglio in qualsiasi contesto.

“Per quanto piccolo, nessun atto di gentilezza è sprecato” (Esopo);

“La gentilezza è un segno di fede; e chiunque non abbia gentilezza non ha fede” (Maometto);

“Chiediamo di essere così, ‘luci gentili’ tra le oscurità del mondo” (Papa Francesco);

“La mia religione è la gentilezza” (Dalai Lama);

“Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile” (Mahatma Ghandi);

“Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna” (Madre Teresa di Calcutta);

“Coloro che non cercano la felicità hanno maggiori probabilità di trovarla, perché coloro che la cercano dimenticano che il modo migliore di essere felici è cercare la felicità per altri” (Martin Luther King);

“La gentilezza è come la neve. Rende più bello tutto ciò che copre” (Khalil Gibran);

“È gentilezza dovunqu’è vertute” (Dante);

“Ciò che abbiamo tutti in comune è l’apprezzamento per la gentilezza e la compassione. Tutte le religioni lo possiedono. Amore. Tutti tendiamo all’amore” (Richard Gere).

Come celebrare al meglio la giornata

Per chi desidera celebrare il 13 novembre con un atto di gentilezza nei confronti degli altri, ecco alcuni suggerimenti:

Fare un complimento a un amico o a un conoscente che in passato non è stato apprezzato a dovere;

a un amico o a un conoscente che in passato non è stato apprezzato a dovere; Dedicarsi ad attività di volontariato ;

; Fare una donazione a enti di beneficenza o Ong;

a enti di beneficenza o Ong; Per chi ha occasione di aiutare una persona in difficoltà – che si tratti di un familiare, un amico o uno sconosciuto – è bene farlo. Anche una parola o un gesto d’affetto possono cambiare la giornata;

– che si tratti di un familiare, un amico o uno sconosciuto – è bene farlo. Anche una parola o un gesto d’affetto possono cambiare la giornata; Essere garbati con gli altri e dire grazie per ciò che fanno per noi (questo sarebbe bene farlo ogni giorno e non solo l’11 novembre);

per ciò che fanno per noi (questo sarebbe bene farlo ogni giorno e non solo l’11 novembre); Organizzare flash mob , attività , iniziative all’insegna della gentilezza per trasmettere in maniera creativa l’importanza di questo valore;

, , all’insegna della gentilezza per trasmettere in maniera creativa l’importanza di questo valore; Lavorare sul proprio carattere e comprendere l’importanza di apprezzare ed essere gentili con gli altri, anche nei momenti difficili.

Foto di John Hain da Pixabay