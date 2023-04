Giornata Internazionale del Bacio, ecco cosa si celebra il 13 aprile

L'International Kissing Day è una ricorrenza molto sentita, dagli innamorati ma non solo.

Il 13 aprile si festeggia l’International Kissing Day, la Giornata Internazionale del Bacio, un momento per ricordare l’importanza di baciare ma anche il romanticismo che si nasconde dietro questo gesto.

Ecco come è nata questa giornata, perché si celebra il 13 aprile (e non solo, visto che esistono altre ricorrenze simili) e le curiosità relative a questo evento.

Giornata internazionale del bacio, 13 aprile 2023 (ma non solo)

La prima cosa da sapere sull’International Kissing Day è che non si celebra esclusivamente il 13 aprile. Esiste infatti una Giornata mondiale del bacio (in inglese “World Kissing Day“), che in realtà ricorre il 6 luglio. In più, diversi Paesi celebrano la ricorrenza in momenti dell’anno diversi: negli Stati Uniti, per esempio, si “festeggia” il 22 giugno di ogni anno, in India il giorno prima di San Valentino (e quindi il 13 febbraio).

Ad aprile, nel 1896, usciva nelle sale cinematografiche “The Kiss”, un cortometraggio di 18 secondi circa che rievocava il bacio tra i due attori protagonisti. Ma non è l’unico evento che riporta al 13 aprile. In questa data si ricorda anche il bacio più lungo della storia, quello scambiato da una coppia thailandese durante una competizione nel 2011 e durato ben 46 ore, 24 minuti e 9 secondi.

I benefici del bacio

Anti-stress, espressione d’amore e affetto, ottimo strumento per abbassare la pressione sanguigna e migliorare la qualità del sonno… Chiaramente baciare fa bene alla salute mentale e fisica, al corpo e all’anima.

E non fanno bene solo i baci del partner e dei fidanzati. Anche un bacio sulla guancia da parte di un amico o un figlio può avere più di un effetto benefico.

Frasi sul bacio

Ecco alcune frasi sui baci da condividere nella Giornata internazionale del bacio del 13 aprile 2023:

“Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci” (William Shakespeare).

“Baciami e vedrai quanto sono importante” (Sylvia Plath).

“Baci è l’anagramma di ABCì” (Anonimo).

“Certi baci mi ricordano il tempo. Altri l’eternità” (Fabrizio Caramagna).

“Come è inaspettato e sorprendente un bacio: l’unica forma che non ha mai la forma di se stessa” (Fabrizio Caramagna).

“Le gioie violente hanno violenta fine, e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo, che si consumano al primo bacio” (William Shakespeare).

E se per la Giornata internazionale del bacio l’intenzione è quella di sorridere un po’, ecco una frase divertente:

“Baci da Dio!”

“Beh, si’… Lui ha preso tante cose da me!” (Woody Allen).

Infine, per gli amanti della letteratura, oltre alle citazioni di Shakespeare anche alcuni dei versi più amati di Dante dalla Divina Commedia:

“Quando leggemmo il disiato riso / esser baciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi baciò tutto tremante. / Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante”.

Foto di Mohamed Chermiti da Pixabay