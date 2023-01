L’importanza di investire su persone ed educazione, il 24 gennaio è la Giornata dell’Istruzione

Il 24 gennaio di ogni anno si celebra una giornata internazionale dedicata al valore della scuola, dell'istruzione e dell'educazione.

Il 24 gennaio 2023 ricorre la Giornata internazionale dell’Istruzione, istituita per la prima volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2018.

Si tratta di una giornata fondamentale per ricordare l’importanza dell’istruzione e per prendere iniziative per contrastare l’abbandono scolastico e sottolineare il ruolo fondamentale di educatori e insegnanti nella crescita dei più piccoli. E questo soprattutto in quei luoghi dove la scuola per i bambini è purtroppo ancora un “sogno” più che una realtà consolidata, ma anche in quelli dove l’importanza dell’educazione e della formazione è ampiamente sottovalutata.

Giornata dell’Istruzione e dell’Educazione, 24 gennaio 2023: tema

Il quinto International Day of Education avrà come tema “To invest in people, prioritize education” (“Investire sulle persone, dare priorità all’educazione).

L’obiettivo della giornata sarà naturalmente ricordare alle autorità internazionali di investire sulle politiche che ruotano intorno al mondo dell’educazione e dell’istruzione, sia per i bambini che per i ragazzi e i giovani adulti. Non basta pensare all’istruzione: bisogna agire e finanziare politiche attive, tradurre gli impegni in azioni.

“L’educazione deve avere la priorità se si intende accelerare il raggiungimento di tutti gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti in uno scenario caratterizzato da recessione globale, disuguaglianze in crescita e crisi climatica.

L’UNESCO dedicherà la Giornata Internazionale dell’Educazione e dell’Istruzione alle donne dell’Afghanistan, private nuovamente del diritto all’istruzione dopo il ritorno dei Talebani.

Immagine di repertorio