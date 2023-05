Giornata mondiale della Croce Rossa, bandiera esposta a Palazzo d’Orleans

Tra le iniziative anche l'esposizione della bandiera della Cri in tanti Comuni siciliani e l'illuminazione di rosso di vari monumenti

La bandiera della Croce rossa sventola sulla facciata di Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. In occasione della Giornata mondiale della Cri e della Mezzaluna Rossa, che si celebra oggi nell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, infatti, il vessillo dell’organizzazione internazionale rimarrà esposto dai pennoni del palazzo per tutta la giornata, accanto alle bandiere dell’Europa, dell’Italia e della Regione siciliana. Un segno concreto di vicinanza alle donne e agli uomini della Croce Rossa per il loro fondamentale impegno accanto ai più vulnerabili in Sicilia come nel resto del mondo e in sinergia con gli attori istituzionali.

“Grazie presidente Renato Schifani a nome di tutti i volontari della Cri Sicilia”, dice il presidente della Croce Rossa Sicilia, Luigi Corsaro, per il quale quella di oggi è “una giornata importante per tutte le donne e gli uomini della Croce Rossa”. “L’esposizione della bandiera a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana – aggiunge -, rappresenta per noi l’abbraccio sincero di tutti i siciliani per un cammino comune per la nostra amata terra di Sicilia”.

Anche quest’anno la Cri Sicilia attraverso il Comitato regionale e i 38 Comitati territoriali metterà in campo, da oggi e sino al 14 maggio, una serie di iniziative, eventi e appuntamenti per celebrare gli oltre 7000 volontari presenti nell’Isola. Tra le iniziative anche l’esposizione della bandiera della Cri in tanti Comuni siciliani e l’illuminazione di rosso di vari monumenti.