Giovane picchiato e rapinato a Canicattì finisce in ospedale

Due uomini lo avrebbero colpito ripetutamente al volto per poi prendergli il marsupio e scappare via. Il violento episodio si è verificato alla villa comunale

Un giovane somalo di 25 anni è stato picchiato e rapinato alla villa comunale di viale Della Vittoria a Canicattì. Due uomini lo avrebbero colpito ripetutamente al volto per poi prendergli il marsupio e scappare via. Il venticinquenne è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo dove i medici lo hanno dimesso con una settimana di prognosi. Alla polizia, che la vittima ha immediatamente contattato, ha riferito quello che era successo poco prima. Magro bottino per i due malviventi visto che nel marsupio erano contenuti soltanto documenti ed effetti personali. Raccolta la denuncia, a carico di ignoti, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno subito avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini per cercare di identificare i due criminali che hanno rapinato l’immigrato.