Giovani siciliani e sport, da Regione ecco il fondo. Amata: “Fondamentale per salute e formazione”

Promuovere la pratica sportiva dei giovani siciliani dai 6 ai 16 anni. Questo lo scopo del Fondo per lo sport istituito dalla legge regionale di Stabilità, su proposta del Governo Schifani, con uno stanziamento di un milione e 300 mila euro per il 2023.

L’articolato predisposto dall’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, prevede l’erogazione di appositi voucher da utilizzare per partecipare alle attività o ai corsi organizzati da società o associazioni dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, alle discipline associate e ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

Le modalità attuative, l’individuazione dei beneficiari in base alle fasce di reddito e l’importo dei voucher saranno determinati con un apposito decreto assessoriale.

Fondo sportivo, Amata: “Aiuto concreto da Governo Schifani

“L’istituzione del Fondo – spiega l’assessore Amata – è un primo passo con cui il Governo Schifani offre un aiuto concreto per avviare allo sport tanti bambini e ragazzi le cui famiglie difficilmente potrebbero permettersi di sostenere le rette per corsi o attività continuative offerte da soggetti qualificati”.

“Praticare correttamente e con costanza discipline sportive, infatti, è fondamentale per la salute e la formazione dei giovani siciliani. Siamo già al lavoro per definire i criteri per rendere operativo questo strumento e definire le procedure, che vogliamo mantenere estremamente semplici. Ci impegneremo – conclude l’assessore – anche per accrescere le risorse disponibili, così da soddisfare una platea sempre più ampia di beneficiari”.