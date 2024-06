Gli spagnoli ci temono: “L’Italia ha personalità e gioco”

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una squadra difficile da battere, molto pericolosa e che può trovare la soluzione giusta a un rebus sulla carta irrisolvibile. La Spagna è individualmente più forte, come ha ribadito Davide Frattesi, ma anche l’Italia è quell’osso duro che Morata e compagni hanno fatto fatica a digerire, soprattutto durante l’Europeo. Una prestazione, quella della nazionale iberica contro la Croazia, che ha sorpreso anche in patria. La gara di Gelsenkirchen dovrà essere dunque affrontata con la consapevolezza dei valori altrui, in modo tale da evitare qualsiasi trappola. Fari puntati sul collettivo, ma anche sui singoli come Alvaro Morata, vecchia conoscenza del calcio nostrano. In Spagna però non si sentono superiori alla nostra Nazionale, un gruppo compatto e pericoloso che può sempre trovare la risposta corretta anche al quesito più complicato: serve un voto alto nell’esame di spagnolo per passare agli ottavi.

pia/ari/gm/gtr