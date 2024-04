Governo, 80 euro con la tredicesima: ecco la bozza del decreto

Il provvedimento è comparso in una bozza della riforma Irpef e Ires ed è già stato rinominato "Bonus Natale"

Nel Consiglio dei ministri odierno arriva un decreto legislativo che prevede un bonus di 80 euro nelle tredicesime dei lavoratori con redditi fino a 15mila euro. Il provvedimento è comparso in una bozza della riforma Irpef e Ires del governo Meloni ed è già stato rinominato “Bonus Natale”. L’iniziativa andrà ad interessare potenzialmente circa 8,2 milioni di lavoratori dipendenti. Nella giornata di ieri il viceministro all’economia Maurizio Leo ha sottolineato che il provvedimento è ancora oggetto di discussione e allo stato attuale la norma rimanda al 15 novembre per la verifica dell’importo esatto.

Governo, la bozza del decreto

Nel testo della bozza che sta circolando in queste ultime ore si legge che “nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo riconosciuta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è incrementata di un importo non superiore a 80 euro da erogare unitamente alla tredicesima mensilità”.

Governo, il paragone con Renzi

Nel momento in cui è stata visionata la bozza diversi organi di stampa hanno paragonato l’iniziativa del governo Meloni ad un provvedimento di Matteo Renzi, che nel 2014 annunciò l’aumento di 80 euro in busta paga prima delle elezioni Europee, guadagnando così un importante consenso con il Pd. In merito a tali accostamenti il leader di Italia Viva in un post su X (ex Twitter) ha marcato le differenze tra il suo bonus e l’attuale bozza: “Oggi i giornali dicono che Meloni fa come Renzi e dà 80 euro prima delle europee. Quanta superficialità, quante Fake News. Il Governo Meloni vorrebbe inserire un mini bonus fino a 80 euro sulle tredicesime per i dipendenti che hanno un reddito basso. Una volta all’anno per pochi. Il Governo Renzi ha garantito 80 euro a dieci milioni di famiglie tutti i mesi per dieci anni. Magari la Meloni facesse come Renzi. È chiara la differenza?”.

Governo, gli altri temi del Consiglio dei ministri

Secondo quanto annunciato dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei ministri odierno, che inizierà alle ore 17:30, oltre al cosiddetto “Decreto Natale” è prevista l’analisi dei seguenti temi all’ordine del giorno:

Disegno di legge su disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

Disegno di legge su disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

Esame definitivo su famiglia, natalità, pari opportunità e giustizia

Schema di Decreto legislativo: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132

Leggi Regionali

Varie ed eventuali.

