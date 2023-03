Governo, Meloni: “Presto altre riforme. Reddito di Cittadinanza? Abolizione sta dando frutti”

La premier Giorgia Meloni promette altri interventi del Governo. Sul presidenzialismo: "Lo porteremo a casa".

“Mi prendo l’impegno che entro la fine di questa legislatura porteremo a casa una riforma in senso presidenziale dello Stato italiano“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a Udine.

“Noi non ci fermeremo. Nelle prossime settimane arriveranno in Consiglio dei ministri altre riforme fondamentali per i prossimi decenni”, ha aggiunto la premier.

Meloni: “Nel Governo siamo uniti e compatti”

La leader di Fratelli d’Italia ha parlato poi dell’attuale clima all’interno dell’esecutivo, commentando anche i presunti “litigi” dentro la maggioranza: “In questo Governo siamo uniti e compatti, nonostante quello che scrivono i giornali, quello che i commentatori dicono di noi”.

“Io a volte leggo i giornali e mi arrabbio, ma poi penso che scrivono cose che non sono vere e perché non hanno altro. Anche le opposizioni, li vedo nervosetti ma lo capisco, lo capisco eh…”, ha sottolineato ancora.

“Senza il RdC in tanti stanno tornando a lavorare”

Poi un’accenno alla situazione economica: “Lo spread è in calo stabile da quando siamo arrivati, dov’è quel crollo dell’economia di cui tutti parlavano?”. Sul Reddito di Cittadinanza: “Abolirlo per chi è nelle condizioni di lavorare sta già dando frutti, perché in tanti sono stati messi nelle condizioni di tornare a farlo. E’ una scelta che io rivendico”.