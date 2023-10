“Abbiamo cancellato il reddito di cittadinanza per coloro che sono in condizione di lavorare ed infatti hanno ripreso a lavorare”.

“Come sancito con i nostri elettori abbiamo cancellato il reddito di cittadinanza per coloro che sono in condizione di lavorare ed infatti hanno ripreso a lavorare”. Lo afferma il ministro per le imprese e made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una manifestazione del suo partito per un anno del governo Meloni.