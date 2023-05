Governo, Urso: “Legge sul made in Italy è un punto di svolta

Per una politica industriale all’altezza delle sfide “metteremo in fila una serie di provvedimenti da qui ai prossimi mesi“. Lo spiega in un’intervista al Sole 24 Ore il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Sulla emergenza in Emilia Romagna sottolinea: “Nel decreto di martedì renderemo gratuita la garanzia del Fondo centrale incrementando la misura della garanzia rilasciata fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa Ue in materia di aiuti di Stato. Sono al vaglio anche altre misure di sostegno con focus su Pmi e artigiani oltre alla sospensione dei mutui da parte delle banche”.

Rispetto alla legge quadro sul made in Italy – aggiunge – “è un punto di svolta per questo Paese che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza che saranno sostenute con un fondo di investimento nazionale che potrà partecipare, in una logica di complementarità rispetto al mercato, al capitale di imprese ad alto potenziale o rilevanti da un punto di vista sistemico”. E quindi: “Ci aspettiamo un effetto moltiplicatore di altri investitori come le Casse previdenziali, i fondi pensioni, le assicurazioni, possibili soggetti stranieri”.

L’intero Governo – dice Urso – “ha in questi mesi lavorato per rimettere in carreggiata il Paese ed i risultati sono talmente evidenti che persino la Commissione europea ne ha dovuto prendere atto, certificando che l’Italia cresce più di Germania e Francia. Abbiamo smentito i profeti di sventura ed ora ci focalizziamo sempre più su provvedimenti organici che guardino al futuro e non si limitino a fronteggiare la grave contingenza che abbiamo ereditato”.