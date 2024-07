Graduatorie Ata 24 mesi: scegliere le sedi fino all’11 luglio

Su Istanze online i candidati ATA 24 mesi fino all'11 luglio possono accedere all’allegato G al fine di scegliere le 30 sedi.

Su Istanze online, servizio che consente effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi, i candidati ATA 24 mesi fino all’11 luglio possono accedere all’allegato G al fine di scegliere le 30 sedi. I coinvolti possono concorrere per il ruolo e pure per le supplenze da graduatorie di istituto. L’ordine della scelta effettuata non incide sulle convocazioni, né influenza l’eventuale ruolo.

Informazioni sulla compilazione

Gli aspiranti non devono compilare l’allegato G se hanno deciso di rinunciare alle supplenze. Tant’è vero che entro il 30 maggio è possibile redigere il modello F nell’istanza delle graduatorie Ata 24 mesi. Infine al fine di eseguire una corretta compilazione si può consultare la GUIDA ministeriale.

Reclutamento del personale Ata: le indicazioni del Ministero

“Il personale appartenente al ruolo di DSGA viene reclutato tramite concorsi per titoli ed esami.

Il reclutamento per i profili professionali ulteriori avviene, a tempo determinato – si legge sul sito del Ministero -, tramite le graduatorie di circolo e di istituto (c.d. graduatorie di terza fascia) nonché, a tempo indeterminato, attraverso le graduatorie provinciali permanenti (c.d. graduatorie 24 mesi)”.

La situazione delle graduatorie

“Le graduatorie di circolo e d’istituto vengono riaperte a cadenza triennale – prosegue -. Le graduatorie di circolo e d’istituto vengono utilizzate per l’assegnazione delle supplenze temporanee. Le graduatorie provinciali permanenti vengono utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento delle supplenze annuali e/o temporanee. Le graduatorie provinciali permanenti sono aperte, annualmente, a coloro che abbiano già maturato 24 mesi di servizio a tempo determinato in qualità di personale Ata”.