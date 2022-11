Gran Bretagna: lettera della regina Elisabetta del 1966 venduta all’asta in Germania

Una lettera personale scritta dalla regina Elisabetta nel 1966 è stata venduta oggi all’asta in Germania per 8.300 euro. La missiva della regina, scomparsa lo scorso settembre a 96 anni, era indirizzata alla cavallerizza tedesca Etti Plesch, nata Maria Gräfin von Wurmbrand-Stuppach, i cui cavalli vinsero per due volte il prestigioso Epsom Derby in Inghilterra.

Elisabetta, allora quarantenne, ringraziava per le “foto di cavalli” della sua tenuta di Sandringham che la “cara signora Plesch” le aveva inviato per Natale. Inoltre Elisabetta, che ha sempre avuto un’immensa passione per i cavalli, aggiungeva che la pazienza è forse la virtù più importante per allevare cavalli, insieme ad un pizzico di fortuna.