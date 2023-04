Grande attesa per rara eclissi solare ibrida: ecco dove e come osservarla

Un fenomeno che si verifica solo una manciata di volte ogni 100 anni

Oggi la Terra, la luna e il sole si allineano perfettamente, dando vita a un raro tipo di eclissi solare totale chiamata eclissi solare ibrida, in parte totale e in parte anulare. È un fenomeno che si verifica solo una manciata di volte ogni 100 anni ed è visibile nella sua forma perfetta soltanto in alcune parti dell’Australia, di Timor Est e dell’Indonesia ne avranno la vista migliore.

Il fenomeno si può osservare anche se non al 100% anche Nuova Zelanda, Vietnam, Filippine e Papua Nuova Guinea. Il percorso dell’eclissi totale passa dall’Oceano Indiano all’Oceano Pacifico, principalmente sull’acqua e per coloro che potranno vederla, quella totale, durerà poco più di un minuto.

Migliaia di persone si sono riversate in una remota città australiana per osservarla dal miglior punto di osservazione sulla Terra: il cielo sopra Exmouth, nell’Australia occidentale, si è oscurato per circa 60 secondi, quando la Luna ha proiettato un’ombra larga 40 chilometri sull’area.