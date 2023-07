Grave incidente all’alba sulla A18, scontro tra camion: due feriti, traffico in tilt

Due feriti, ad avere la peggio l'autista di un autocompattatore dei rifiuti. Interviene l'elisoccorso.

Momenti di preoccupazione sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi di Taormina (ME), dove nella mattina di sabato 1 luglio si è verificato un grave incidente.

A scontrarsi all’alba di oggi due mezzi: un camion e un autocompattatore dei rifiuti. Il bilancio è di due feriti.

Incidente sulla A18, traffico in tilt a Taormina

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento intorno al chilometro 43,200 dell’autostrada, nel territorio di Taormina.

In seguito all’impatto, l’autocompattatore sarebbe finito in una scarpata. Entrambi i conducenti sarebbero rimasti feriti, l’autista del camion dei rifiuti in maniera più grave. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire il malcapitato in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Si segnalano code e traffico rallentato sulla A18, nella corsia in direzione Catania.