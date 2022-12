Greta Menchi aggredita e sfregiata da un cane: le foto choc

Momenti di terrore per la youtuber e attrice Greta Menchi: la 27enne, nella giornata di ieri, è stata aggredita e morsa da un cane

Momenti di paura quelli vissuti da Greta Menchi, youtuber e attrice 27enne, aggredita e morsa da un cane per strada nella serata di ieri.

La ragazza ha racconto l’accaduto ai propri followers nelle stories Instagram, mostrandosi col volto gonfio e gli occhi lucidi

“Ieri sera mi ha morso un cane – afferma Greta Menchi – Non vi sto a dire neanche che razza di cane fosse, sappiate solo che ha i denti che sono dei bisturi. Mi hanno ricucito per un’ora, anche se a me sono sembrati tre minuti. Niente mi aveva mai sconvolto così tanto. Fuori dai social studio e sono una giovane attrice: ho avuto paura, ho visto il mio sogno infrangersi, invece il mio angelo mi ha salvato”.

L’aggressione del cane a Greta Menchi

Greta Menchi è poi entrata nei particolari, con la corsa al pronto soccorso subito dopo l’aggressione.

“In un secondo mi ha tagliato tutto qua – ha spiegato indicandosi davanti alla camera dello smartphone la parte di guancia più vicina al naso, sopra le labbra – Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo neanche a capire l’entità del danno, solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto e mi hanno suturato dentro, anche se in genere in questi casi, per i rischi di infezione, non si mettono i punti. Invece a me li hanno messi dentro e mi hanno mandato questa mattina al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico. Sembra un film la mia vita. Spero che non mi mettano i punti nella parte esterna del viso e che comunque la cicatrice non sarà troppo evidente: nella follia è andata bene, mi ha morso, ma non è stata strappata la pelle del viso”.