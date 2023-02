Grinta Palermo, i rosanero battono 2-1 la Reggina: terza vittoria consecutiva e balzo al sesto posto

La squadra di Corini ha sconfitto i calabresi con reti di Brunori su rigore e Soleri. Tutino ha fallito un penalty

Il Palermo vince 2-1 al “Barbera” ai danni della Reggina nella gara valida per la ventitreesima giornata di serie B: terzo successo consecutivo, nono risultato utila di fila e sesto posto in classifica per i rosanero. Una gara grintosa che la truppa di Eugenio Corini ha acciuffato nei minuti finali di un match teso, a tratti molto nervoso (i calabresi hanno chiuso in dieci) con un rigore fallito (errore di Tutino dal dischetto) dopo le reti di capitan Brunori e la “perla” di Soleri. In mezzo il momentaneo pareggio ospite con Strelec.

La cronaca

Primo tempo sostanzialmente equilibrato con rosanero più attivi nei primi venti minuti e ospiti attenti a chiudere ogni offensiva e ripartire con qualche pericoloso contropiede. Squadre al riposo e nella seconda frazione di gioco il ritmo si alza decisamente. Il Palermo la sblocca dopo una manciata di secondi: fallo in area ai danni di Brunori e lo stesso italo-brasiliano, dal dischetto, non sbaglia l’1-0 e firma la tredicesima rete stagionale. Al minuto 27 veloce azione della squadra di Corini: contropiede portato avanti da Brunori che serve Di Mariano. Il numero 10 calcia alto e sciupa la ghiotta occasione di raddoppiare. Tre minuti dopo la Reggina firma il pareggio: azione confusa in area palermitana e tocco vincente di Strelec.

Al 37′ lo splendido gol di Soleri che colpisce la sfera di testa e la spedisce in fondo al sacco. Al 45′ seconda ammonizione per Majer e cartellino rosso per il calciatore di Inzaghi. L’arbitro subito dopo concede il calcio di rigore ai rosanero ma Tutino calcia debole dal dischetto consentendo a Contini di bloccare la sfera. Minuti finali (6′ di recupero) palpitanti prima del triplice fischio: Brunori e compagni mettono in cassaforte tre punti e salgono al sesto posto in classifica a quota 34 punti. Terza sconfitta (seconda consecutiva) su cinque partite per i calabresi che rimangono in terza posizione alle spalle di Frosinone e Genoa. I rossoblu’ liguri, prossimi avversari del Palermo nel match in programma venerdi’ 10 febbaio alle 20.30 al “Ferraris”, cadono 2-0 sul campo del Parma.

Il tabellino

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5, Marconi 6, Sala 5.5; Saric 5.5, Damiani 6 (63′ Broh 5.5), Segre 6 (46′ Verre 6); Valente 6.5 (84′ Jensen 6), Brunori 6 (77′ Soleri 6.5), Di Mariano 5.5 (77′ Tutino 6). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Buttaro, Aurelio. Allenatore: Corini 6.5

Reggina (4-3-3): Contini 5.5; Pierozzi 5.5 (86′ Bouah sv), Cionek 5, Gagliolo 5.5, Di Chiara 5.5; Majer 4, Crisetig 5.5, Liotti 6; Canotto 5.5 (60′ Cicerelli 5.5), Ménez 5.5 (60′ Strelec 6), Rivas 6 (83′ Gori sv). In panchina: Colombi, Aglietti, Loiacono, Terranova, Bondo, Lombardi. Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Daniele Minelli di Varese 6

Reti: 47′ Brunori, 76′ Strelec, 82′ Soleri.

Note: Pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni. Spettatori: 26.164. Al 92′ Contini para un rigore a Tutino. Ammoniti: Majer, Verre, Di Chiara, Bouah, Gaglolo, Sala. Espulso al 90′ Majer per doppia ammonizione. Angoli: 8-3 per la Reggina. Recupero: 0′, 6′.