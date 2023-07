Gruppo Iccrea, in Sicilia cresceranno i finanziamenti e non solo: i dati

Questo quanto prevede il piano industriale 2023-25 presentato dal gruppo nei giorni scorsi

Cresceranno del 12,8% e del 36% i finanziamenti e la raccolta indiretta delle Bcc del Gruppo Iccrea in Sicilia da qui al 2025. Questo quanto prevede il piano industriale 2023-25 presentato dal gruppo nei giorni scorsi. Nell’Isola operano 9 Bcc aderenti ad Iccrea che si prevede finanzieranno 1,95 miliardi alla clientela con una raccolta indiretta di 820 milioni di euro.

Il Gruppo Iccrea al Sud

La Sicilia rappresenta una grande fetta della Bcc dell’area Sud Ovest del gruppo Iccrea che comprende anche Calabria e Campania e che ha sede a Napoli. Oltre alle nove banche che operano nell’Isola ce ne sono 8 in Campania e 4 in Calabria per un totale di 272 sportelli, di cui 118 in Sicilia, 98 in Campania e 56 in Calabria. Nel dettaglio entro il 2025, attraverso l’azione delle BCC operative nel sud-ovest, il Gruppo prevede di realizzare: finanziamenti netti alla clientela pari a 5,3 miliardi di euro (+13,7% sul 2022), di cui 1,95 miliardi in Sicilia (+12,8%); una raccolta diretta di 9 miliardi di euro (+3,32%) di cui 3,78 miliardi di euro in Sicilia (+2,83%); una raccolta indiretta di 2 miliardi di euro (+42%), di cui 820 milioni di euro in Sicilia (+36%). Al 31 dicembre 2022, le BCC del Gruppo BCC Iccrea hanno realizzato nell’Area sud-ovest: impieghi alla clientela pari a 4,6 miliardi di euro, di cui 1,73 miliardi nelle in Sicilia (37,6% dell’intera area); una raccolta diretta di 8,8 miliardi di euro, di cui 3,67 miliardi in Sicilia (41,7% dell’intera area); una raccolta indiretta di 1,4 miliardi di euro, di cui 603 milioni in Sicilia (43% dell’intera area).

Il Gruppo Iccrea in Sicilia

Le 9 Bcc che sono operative in Sicilia sono: Bcc Agrigentino operativa in una provincia (Ag), Bcc San Cataldo operativa in cinque province (Ag, Cl, Pa, Rg, Tp), Bcc Don Rizzo operativa in tre province (Ag, Pa, Tp), Bcc San Francesco operativa in due province (Ag, Ct), Bcc S. Michele Caltanissetta Pietraperzia operativa in due province (Cl, En), BCC Pachino operativa in quattro province (Ct, Me, Rg, Sr), BCC Valle del Fitalia operativa in una provincia (Me), BCC Altofonte Caccamo operativa in una provincia (Pa), BCC delle Madonie operativa in una provincia (Pa), BCC Valle del Torto operativa in una provincia (PA). “Il Gruppo BCC Iccrea attraverso questo piano triennale accresce il suo impegno verso le comunità siciliane, per continuare a essere un punto di riferimento per famiglie e PMI e offrire a soci e clienti strumenti moderni per le loro nuove esigenze”, ha commentato Danilo Trabacca, Responsabile ATM sud-ovest Gruppo BCC Iccrea. “Il piano è frutto di un percorso virtuoso che ha le sue origini dalla costituzione del Gruppo e che ha visto un consolidamento grazie ad un presidio costante e vigile nei confronti dei nostri territori. Vogliamo continuare a garantire il nostro sostegno alla comunità, coniugando standard adeguati di profittabilità e patrimonializzazione, con la natura cooperativa e gli elementi di sostenibilità tipici delle nostre BCC”.