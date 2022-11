Guerra, Zelensky: “Libereremo anche la Crimea e il Donbass”

La liberazione della città di Kherson dall’occupazione russa rappresenta la prima, grande, vittoria dell’esercito ucraino.

Se dal Cremlino hanno fatto sapere di non ritenere la ritirata un fallimento, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sembra intenzionato ad avanzare sempre più per chiudere definitivamente i conti.

Il prossimo grande obiettivo, infatti, è adesso la riconquista di Crimea e Donbass.

“Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro – le parole di Zelensky – La gioia per la liberazione di Kherson la proveranno anche a Henicesk e Melitopol. Arriveremo in tutte le nostre città e i villaggi del Donbass. Vedremo sicuramente le forze ucraine incontrare le bandiere ucraine in Crimea, che i cittadini tengono ancora lì, e ce ne saranno centinaia per le strade il giorno della liberazione“.