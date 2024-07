Bonus decoder 2024: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Una misura destinata agli over 70 in possesso di una serie di requisiti: ecco tutte le informazioni utili.

Dal 28 agosto ci sarà il passaggio al Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial (Dvb-T2), il nuovo standard europeo per la trasmissione televisiva digitale terrestre. Su alcuni televisori, quindi, determinati canali non saranno più disponibili e dei cittadini si vedranno costretti ad acquistare un nuovo decoder. Per alcuni di loro, però, c’è la possibilità di usufruire anche nel 2024 di un bonus decoder.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere, dai requisiti alle modalità per fare domanda e ottenere l’apparecchio per la sintonizzazione dei canali del digitale terrestre direttamente a casa e gratis.

Digitale terrestre, cosa cambia da agosto

Dal 28 agosto, con il passaggio al DVB-T2 (nuovo standard europeo per la trasmissione del digitale terrestre), alcuni canali non saranno più visibili su apparecchi televisivi più vecchi. Per verificare se la TV sia o meno compatibile, basta sintonizzarsi – dal 28 agosto – sui canali 501 (Rai 1 HD), 502 (Rai 2 HD), 503 (Rai 3 HD), 54 (Rai Storia HD), 202 (Rai Radio 2 Visual HD). Se si vedono correttamente, la TV e il decoder sono compatibili. Altrimenti, sarà necessario acquistare un nuovo decoder o perfino una nuova TV (gli apparecchi precedenti al 2017 non sono infatti compatibili con il sistema Dvb-T2.

Bonus decoder a casa 2024: come funziona e a chi spetta

Il bonus decoder a casa è una misura destinata ai cittadini over 70 e prevede che gli aventi diritto ricevano direttamente e gratuitamente a domicilio un nuovo decoder per sostituirne uno vecchio e non più compatibile con gli standard Ue applicati.

Hanno diritto all’agevolazione cittadini over 70 in possesso dei seguenti requisiti:

Pensione non superiore ai 20mila euro;

Essere titolari di un abbonamento al servizio di radiodiffusione;

Residenza in Italia;

Essere in regola con il pagamento del canone Rai.

Come richiederlo

Per ottenere il bonus decoder / tv over 70 si può:

Contattare il numero verde 800 776 883 (da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 18, esclusi i festivi) e richiedere la consegna;

800 776 883 (da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 18, esclusi i festivi) e richiedere la consegna; Recarsi in un punto Poste Italiane ed effettuare la richiesta;

ed effettuare la richiesta; Online, si può richiedere la consegna di un decoder attraverso il portale creato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’indirizzo www.prenotazionedecodertv.it.

Sul portale si legge: “Il Bonus Decoder TV a domicilio è disponibile fino al 31 ottobre 2024 o fino ad esaurimento delle scorte se precedente”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI