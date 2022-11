Alla guida dello scooter ubriaco, 45enne si schianta contro autobotte: le sue condizioni

L'uomo, positivo al test alcolemico, è stato successivamente denunciato dalle forze dell'ordine per guida in stato di ebrezza.

Un incidente stradale si è verificato in via XXV Aprile ad Agrigento. Secondo la ricostruzione dei fatti, il sinistro avrebbe coinvolto uno scooter e un’autobotte, con il conducente 45enne del mezzo a due ruote che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta.

Il guidatore è rimasto ferito a seguito dell’impatto ed è stato successivamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

A seguito degli accertamenti, l’uomo non rischierebbe pericoli per la vita ma sarebbe risultato positivo al test alcolemico, con un tasso di alcol nel sangue superiore a quello consentito dalla legge.

Per questo motivo, lo scooterista è stato denunciato dalle forze dell’ordine per guida in stato di ebrezza.