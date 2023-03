Dalla guida senza patente alle sostanze stupefacenti: i controlli a Caltagirone

Tutte le denunce e le relative sanzioni operate dai militari nel calatino

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Caltagirone hanno effettuato un’operazione volta a contrastare i comportamenti illeciti di guida all’interno della loro giurisdizione, in particolare nel centro storico e nelle periferie in prossimità dei principali nodi stradali quali via Minosse, via Pentolai, via Roma, via Santa Maria di Gesù, piazza Umberto I, viale Europa, Strada Statale 683, Strada Statale 417, via Acquanuova, via Cristoforo Colombo, via Madonna della Via e la zona Giovanni XIII.

Durante l’operazione, il personale militare ha istituito diversi posti di blocco e, di conseguenza, ha denunciato due individui, già noti alle autorità, per guida in stato di ebbrezza. Uno era un 28enne di Caltagirone che è stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico di 2,02 g/l, e l’altro era un 55enne di Mirabella Imbaccari, che è stato trovato con un tasso alcolemico di 3,14 g/l, sei volte oltre il limite legale. Inoltre, un 20enne è stato denunciato alla Prefettura per guida con un tasso alcolemico di 0,67 g/l.

Denunciata 27enne per alla guida senza patente, segnalati tossicodipendenti e spacciatori

Inoltre, nel corso della stessa operazione, i carabinieri hanno sorpreso una donna di 27 anni di Caltagirone alla guida senza patente per la seconda volta in due anni. Di conseguenza, è stata denunciata per guida senza patente e il suo veicolo è stato sequestrato.

Nel corso delle perquisizioni finalizzate al reperimento di stupefacenti, le forze dell’ordine hanno denunciato alla Prefettura locale due persone di 29 anni di Caltagirone come tossicodipendenti, dopo essere stati trovati in possesso rispettivamente di 0,50 grammi di eroina e 1 grammo di marijuana. Inoltre, un 23enne e un 57enne di Caltagirone sono stati segnalati per possesso rispettivamente di 0,80 grammi e 0,67 grammi di hashish.