Harrison Ford torna con “Indiana Jones”, svelato titolo quinto capitolo

Indiana Jones capitolo 5. Il famoso personaggio cinematografico si prepara a sbarcare al cinema nel quinto capitolo della fortunata saga con protagonista, ancora una volta, Harrison Ford.

Sono stati svelati, infatti, trailer e titolo del quinto film: “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. La pellicola, dopo numerosi rinvii, arriverà nella sale di tutto il mondo il prossimo 30 giugno 2023. Fan subito in delirio per il quinto appuntamento con le avventure dell’archeologo più famoso del cinema.

Per la prima volta dietro la macchina da presa della saga non c’è Steven Spielberg: il pluripremitato regista è comunque il produttore e ha ceduto la sedua a James Mangold.