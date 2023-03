Harry Potter torna a usare la bacchetta magica: Daniel Radcliffe presto papà

Fans del maghetto più celebre al mondo in delirio: impazza il "toto baby Potter name" sui social

Saranno contenti i fans del maghetto più famoso del mondo: è infatti notizia recente che il 34enne Daniel Radcliffe l’attore che ha vestito i panni di Harry Potter nella fortunata saga cinematografica tratta dai libri di J. Rowling, sta per diventare padre. Erin Darke (38), la compagna, entusiasta della notizia, non stando più nella pelle, non è riuscita a mantenere il riserbo. Uun amico della star di Harry Potter spiega al The Sun: “Daniel è così entusiasta di diventare un papà. Il suo rapporto con Erin è davvero speciale e tutti pensano che saranno dei genitori fantastici. Hanno preferito tenerlo riservato, ma la donna non riesce più a nascondere il suo pancione.”

Sui social intanto, con i fans in delirio, è scoppiato il toto-nome per baby Potter.