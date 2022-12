I Muppet, morto Bob McGrath: unico umano dello show

L'attore interpretava se stesso nel famoso show "Sesame Street", fin dalla messa in onda, avvenuta nel 1969

Muppet in lutto per la morte di Bob McGrath, l’unico umano tra la famosa banda di pupazzi. L’annuncio sulla sua pagina Facebook da parte della famiglia: “Nostro padre è morto serenamente a casa, circondato dai suoi parenti”. L’artista si è spento all’età di 90 anni.

L’attore interpretava se stesso nello show “Sesame Street”, fin dalla messa in onda, nel 1969. McGrath ha partecipato a 47 stagioni dello spettacolo fino al 2017 e fornito un contributo fondamentale per le canzoni del programma come “People in your neighborhood”, “Sing a song”, “If you’re happy and you know it”. In carriera è stato anche un cantante nella serie Sing Along With Mitch”.