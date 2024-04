I Servizi Segreti Italiani alla ricerca di nuovo personale: come partecipare alle selezioni

È possibile candidarsi entro e non oltre il 31 Maggio 2024

In un mondo in cui la sicurezza nazionale e la tutela degli interessi strategici assumono un’importanza sempre più cruciale, il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è alla ricerca delle migliori risorse umane. Nella lotta contro minacce emergenti e sfide complesse, l’intelligence italiana apre le porte a talenti specializzati in vari ambiti critici, da intelligenza artificiale a scienze comportamentali, passando per la crittoanalisi e la fotointerpretazione di immagini satellitari.

Le opportunità offerte non si limitano a mettere in campo le proprie competenze tecniche, ma richiedono anche un impegno profondo verso i valori e gli obiettivi dello Stato, garantendo così la massima integrità e riservatezza. È possibile candidarsi entro e non oltre il 31 Maggio 2024.

Servizi Segreti, i profili ricercati

Machine Learning Engineer, Data Scientist, e Big Data Engineer/Architect: esperti in intelligenza artificiale e gestione di grandi quantità di dati.

Esperti in Cyber Security: con competenze in penetration testing, red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics.

Specialisti in Minacce WMD e Tecnologie Militari: con conoscenze in armamenti, missilistica e materiali dual use.

Analisti in Algoritmica e Crittoanalisi: per lo sviluppo e la decodifica di sistemi di sicurezza avanzati.

Esperti in Fotointerpretazione di Immagini Satellitari e Scienze Comportamentali.

Professionisti in Archivistica e Digitalizzazione Documentale.

Oltre a questi, vi sono interessi particolari per profili nel campo geopolitico, contrasto al terrorismo, economia (con focus su golden power e transizione energetica), linguistica di lingue rare e dialetti d’area, attività HUMINT e sviluppo software.

Servizi Segreti, il processo di selezione

Il processo selettivo per entrare nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è strutturato in diverse fasi per garantire l’identificazione delle migliori risorse umane in linea con le esigenze di sicurezza e professionalità richieste:

Screening Curriculare: In questa fase preliminare, i curriculum vitae inviati dai candidati vengono esaminati per valutare l’adeguatezza delle qualifiche accademiche e delle esperienze professionali rispetto al profilo ricercato.

Test di Competenze Tecniche: I candidati che superano lo screening curriculare sono sottoposti a test specifici per valutare le loro competenze tecniche e professionali.

Valutazione Psico-Fisica e Attitudinale: Questa fase include valutazioni psicologiche per assicurarsi che il candidato possieda le qualità mentali e l’atteggiamento necessari per operare efficacemente nell’ambiente di intelligence.

Verifica dei Requisiti di Affidabilità e Sicurezza: In questa fase cruciale, vengono condotti controlli di sicurezza per assicurarsi che il candidato non abbia precedenti penali o altre questioni legali che potrebbero compromettere la loro affidabilità.

Intervista Finale: I candidati che superano tutte le fasi precedenti sono invitati a un colloquio finale dove vengono valutate le loro motivazioni, il loro impegno nei confronti delle istituzioni dello Stato e la loro idoneità generale al ruolo specifico all’interno del sistema di sicurezza.

Decisione di Assunzione: Basandosi sui risultati accumulati durante le fasi precedenti, viene presa una decisione finale sull’assunzione del candidato.

Servizi Segreti, come candidarsi

Per presentare la tua candidatura nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è possibile seguire la procedura online disponibile nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale.

C’è la possiblità di candidarsi sia per posizioni specificate negli avvisi di ricerca attuali che per una candidatura spontanea, adatta per coloro che sono altamente motivati e mostrano un elevato potenziale. Per poter partecipare è necessario possedere lo SPID e un buon curriculum. Le candidature sono aperte fino alle 24:00 del 31 maggio 2024 per le posizioni attualmente pubblicizzate.

