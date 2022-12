Il coraggio di una giovane afghana: ecco come sfida i divieti dei talebani VIDEO

Una giovane donna ha organizzato con coraggio una manifestazione solitaria contro i governanti islamisti intransigenti dell'Afghanistan

Il video amatoriale mostra una giovane donna che ha organizzato con coraggio una manifestazione solitaria conto i governanti islamisti intransigenti dell’Afghanistan, per chiedere il diritto delle donne all’istruzione. La giovane di 18 anni ha sfidato le guardie talebane armate di fronte a un’università di Kabul. Una studentessa ha sopportato insulti e le minacce dei talebani. “Per la prima volta nella mia vita, mi sono sentita così orgogliosa, forte e potente perché ero in piedi contro di loro e chiedevo un diritto che Dio ci ha dato”, ha detto Marwa ad AFP, chiedendo di non essere ulteriormente identificata. Le proteste guidate dalle donne sono diventate sempre più rare in Afghanistan dal ritorno dei talebani, in particolare dopo l’arresto dei principali attivisti all’inizio dell’anno. I partecipanti rischiano l’arresto, la violenza e lo stigma sociale.