“Il Dono” e le emozioni del Natale in famiglia per trasformare in realtà i sogni dei bambini

Diffuso il terzo cortometraggio della trilogia lanciata nel 2020, “Una famiglia, infinite emozioni”. Si rinnova anche quest’anno la partnership decennale tra Disney e Make-a-Wish

MILANO – Si chiama “Il dono” il cortometraggio natalizio diffuso anche quest’anno dalla Disney in supporto alla partnership di lunga data con Make-A-Wish, un commovente racconto di tre minuti per celebrare le feste e la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili.

Si tratta del capitolo conclusivo della trilogia di Natale “Una famiglia, infinite emozioni”, che ha debuttato già da qualche giorno sui vari profili social Disney in 46 Paesi tra Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia. “Lola”, il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, è stato presentato nel 2020. In questo primo capitolo i fan hanno incontrato per la prima volta Nicole e sua nonna Lola, scoprendo la profondità del loro legame, rafforzato anche dalle tradizioni natalizie tramandate di generazione in generazione. “Un Nuovo Papà”, il secondo capitolo del Natale 2021, seguiva Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, e i suoi bambini Max ed Ella mentre davano il benvenuto in famiglia al nuovo papà adottivo Mike. Al centro della narrazione, uno speciale libro di favole per celebrare la magia che si crea quando si trascorre del tempo insieme. Insieme, i due cortometraggi hanno superato i 184 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Quest’anno la famiglia si prepara al periodo delle feste e all’arrivo di un nuovo bambino. “Il Dono” racconta infatti una potente storia di legami tra fratelli, vissuta attraverso gli occhi della più piccola, Ella, che deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari. Questa volta, al cuore della storia troviamo un adorato peluche di Topolino che unisce presente, passato e futuro. “Negli ultimi tre anni – ha detto Sarah Fox, vp marketing & comms, Disney consumer products, Emea – milioni di persone hanno avuto modo di conoscere i personaggi della serie animata ‘Una famiglia, infinite emozioni’, osservandoli mentre trascorrono del tempo insieme, costruendo legami e ricordi. Il nostro obiettivo era quello di rappresentare una famiglia in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Siamo grati a tutti per il supporto ricevuto per questa campagna natalizia e speriamo davvero che i fan e le famiglie apprezzino anche quest’ultimo, toccante capitolo della trilogia.”

La colonna sonora in lingua originale, “A little more”, è stata scritta appositamente per il corto dagli autori Parkwild originari di Los Angeles, insieme a Sofia Quinn e Rose Tan. Nella versione originale, è interpretata da Jessica Darrow, voce di Luisa Madrigal in Encanto. L’emozionante versione italiana, invece, dal titolo “Tutto e ancor di più” è interpretata da Diana Del Bufalo, attrice e cantante italiana giovane e di talento, che ha già collaborato con Disney prestando la propria voce a Isabela Madrigal sempre in Encanto. “Ho amato i primi due cortometraggi – ha detto Diana Del Bufalo – e interpretare ‘Tutto e ancor di più’ è stata per me un’esperienza stupenda e una gioia infinita. Questo nuovo corto fa riflettere su quanto siano importanti i legami con le persone più care e la bellezza dell’unione tra fratelli. Adoro le tradizioni natalizie e auguro a tutti un Natale pieno di dolcezza e di amore”.

Anche la campagna di Natale 2022 “Una famiglia, infinite emozioni” supporterà Make-A-Wish. Per celebrare l’ultimo capitolo della trilogia, Disney ha infatti invitato i fan di tutto il mondo a dare il proprio supporto all’associazione e deciso di amplificare le donazioni pervenute tramite i canali ufficiali per un massimo di 100.000 dollari per esaudire ancora più desideri. A partire dal 2020, Disney si è impegnata al fianco di Make-A-Wish e al suo network di affiliati in tutto il mondo con un supporto di oltre 4 milioni di dollari. Contributi finanziari, esposizione mediatica e donazioni di prodotti, sono parte della partnership attiva da quarant’anni tra Disney e Make-A-Wish per realizzare desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie in tutto il mondo. “Siamo orgogliosi – ha detto Luciano Manzo, president and Ceo di Make-A-Wish International – di poter continuare la nostra partnership con Disney e siamo felici che i fan possano continuare a prendere parte al nostro impegno, regalando gioia e speranza a bambine e bambini gravemente malati e aiutandoci a realizzare ancora più desideri che cambiano la vita”.