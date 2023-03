Il miliardario Rupert Murdoch sposo a 92 anni: in estate il quinto matrimonio

Il magnate dei media salirà sull'altare per la quinta volta nella sua vita: la futura moglei ha 26 anni in meno di lui

Il paperone australiano, naturalizzato statunitense, Rupert Murdoch ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la sua compagna Ann Lesley Smith.

Il magnate dei media salirà sull’altare per la quinta volta, sposando un’ex cappellana della polizia di 26 anni più giovane.

Le nozze verranno celebrate alla fine dell’estate. “Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta. Sono felice“, ha detto il futuro sposo al New York Post.

Murdoch: “Nervoso quando le ho chiesto di sposarmi”

La proposta di nozze di Rupert Murdoch a Ann Lesley Smith è arrivata il 17 marzo, giorno di San Patrizio (patrono d’Irlanda): una data scelta non casuale, visto che la donna è “per un quarto irlandese”. “Ero molto nervoso”, ha confidato lo stesso imprenditore al quotidiano americano. Le nozze sono state fissate per la fine dell’estate e non c’è dubbio che saranno faraoniche. La coppia vivrà tra la California, il Montana, New York e il Regno Unito. “Non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita”, ha detto il magnate.