“Il mondo della ragione”, 161 biografie di chi ha segnato la storia

ROMA (ITALPRESS) – Disponibile da oggi in tutte le librerie e negli store online “Il Mondo della Ragione”, una collezione di 161 biografie e storie che raccontano le vite di donne e uomini il cui pensiero e le cui azioni hanno contribuito a costruire il mondo in cui viviamo oggi. Tutte personalità e vicende scelte in base agli ideali, le aspirazioni e i modelli che muovono il quotidiano La Ragione dal giorno della sua nascita. Il libro è edito da La Ragione in collaborazione con Rubbettino Editore, un nome garanzia di elevata cura del prodotto e massima attenzione ai temi di grande attualità culturale del Paese. Questo volume unisce personaggi celebri e figure meno note, molte da riscoprire, raccontando storie affascinanti, ricche di aneddoti e azioni di grande valore e coraggio. Spesso illuminate da ideali e valori profondi, soprattutto senza tempo. Una grafica ricercata, curata da Gerardo Spera responsabile anche dell’aspetto visual del giornale, che diventa parte stessa della narrazione, impreziosisce il libro e ne facilita la lettura. Tra i protagonisti di queste storie, spiccano nomi illustri come Giuseppe Garibaldi, Muhammad Ali e Harry Truman, Mary Quant o Marie Curie che hanno segnato la storia con il loro contributo. Anche, però, calciatori o artisti, come Garrincha o Federico Fellini. Movimenti e simboli, come il design italiano o la Torcia olimpica. Le biografie sono narrate in modo inedito e personale dai fondatori de La Ragione, Davide Giacalone e Fulvio Giuliani, che hanno ripercorso molte di queste storie nelle pagine del quotidiano, aggiungendo un tocco unico e personale a ogni profilo. “Dentro queste storie, diverse l’una dall’altra, c’è il comune senso di un futuro da immaginare e costruire inseguendo un’idea di compiuta di libertà e prosperità. E’ il nostro mondo della Ragione. E siccome tante di queste storie sono italiane : è la nostra Italia della Ragione” scrive Davide Giacalone. Il libro viene pubblicato in occasione del terzo anniversario de La Ragione, il quotidiano di opinione di ispirazione liberale ed europeista. Sarà accompagnato dal podcast omonimo “Il Mondo della Ragione”, che su tutte le piattaforme digitali consentirà l’ascolto delle 161 storie, lette dalle voci de La Ragione e da grandi professionisti dell’intrattenimento radiotelevisivo. “Nel leggere questo libro scoprirete che, in fin dei conti, molte delle imprese narrate nascono non per la scelta dei protagonisti di “passare” alla Storia ma per dare un senso alla propria vita. Ciò le rende immensamente più godibili e umane. Del resto, dare un senso alla propria esistenza dovrebbe valere per noi tutti, non soltanto per gli eroi, i “grandi” o più in generale chi abbiamo ritenuto meritevole di essere inserito in questo pantheon de La Ragione”, sottolinea Fulvio Giuliani. Tutti gli abbonati a La Ragione, sia nuovi che già attivi, riceveranno una copia omaggio del volume.

