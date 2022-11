Il TeLiMar ospita l’AN Brescia nella quinta giornata di andata di A1

È tempo di grande pallanuoto a Palermo. Domani, sabato 19 novembre alle ore 15, il TeLiMar ospita l’AN Brescia nella quinta giornata del Campionato di A1. Lo farà in vasca scoperta, sempre senza il proprio pubblico a supporto, con la piscina Olimpica comunale che non ha ancora ottenuto il rinnovo dell’agibilità. Ammessi ad assistere solo i tesserati delle giovanili del Club dell’Addaura. I tifosi e la stampa potranno seguire il match in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

Il team del Presidente Giliberti arriva all’appuntamento dopo i tre punti ottenuti per la vittoria sulla Netafim Bogliasco. Vittoria doverosa, anche se arrivata con una prestazione non all’altezza. La strigliata dell’allenatore, Gu Baldineti, però, sembra sia servita: «È stata una buona settimana. Ci siamo allenati bene – dice il tecnico ligure -. Peccato che domani dovremo fare ancora a meno del nostro capitano Lo Cascio, ancora fuori per l’infortunio alla costola rimediato nel secondo turno di LEN Euro Cup. Recuperato invece all’ultimo Vitale, che aveva subito un brutto colpo in faccia sabato scorso».

I leoni di Brescia, d’altro canto, arrivano a Palermo galvanizzati dalla vittoria di mercoledì sera a Dubrovnik contro lo Jug in Champions League. Una vittoria al sicuro già dalla metà dell’incontro, con gli uomini di Bovo che in questo modo si sono fatti perdonare dai loro tifosi per aver perso in casa sabato scorso il big match con la Pro Recco, partita dai ritmi alti e dai pochi goal. Unico assente per il Brescia sarà Renzuto Iodice: «Quella di domani sarà una partita difficilissima, ma la utilizzeremo come test per vedere i miglioramenti della settimana», spiega Baldineti.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Domani affrontiamo la seconda forza del Campionato. Una partita certamente al di fuori della nostra portata, che cercheremo di onorare contenendo i danni. L’assenza del nostro storico capitano trascinatore Ciccio Lo Cascio e l’assenza del pubblico a causa del permanente mancato rinnovo dell’agibilità, ci renderanno tutto ancora più difficile. La cosa che ci interessa è avere durante l’intero match il piglio giusto, giocare con ordine, anche nell’ottica di preparare le prossime tre partite, certamente alla nostra portata. Stiamo continuando ad attraversare un periodo carico di problemi, con in testa quelli riguardanti la piscina Olimpica comunale, la cui vasca coperta da fine agosto ad ora è stata aperta in totale per non più di una ventina di giorni. E che non è ancora disponibile. Cosa che ci costringe a giocare domani questo big match in vasca scoperta. Spero che la situazione si normalizzi al più presto, perché continuare ad affrontare un’attività di vertice come questa nostra, con tutti questi impedimenti indipendenti da noi, è una cosa veramente inaccettabile».

Campionato di A1 maschile – quinta giornata – TeLiMar vs AN Brescia

TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Fabiano, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

AN Brescia: 1.Tesanovic, 2.Dolce, 3.Presciutti, 4.Gianazza, 5.Lazic, 6.Vapenski, 8. Kharkov, 9.Alesiani, 10.Luongo, 11.Di Somma, 12.Gitto, 13.Baggi Necchi – Allenatore: Alessandro Bovo

Arbitri: Alessandro Severo, di Roma, e Vittorio Frauenfelder, di Salerno – Delegato: Gianluca Centineo